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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Дисквалификация Соболева абсолютно заслуженная»

24 Мая 2023 • 22:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал одну из самых громких и скандальных новостей последних дней – дисквалификацию Александра Соболева за его поведение в московском дерби.

«Да, заслуженно. Футболист такого уровня в такой команде должен быть скромнее. В дальнейшем он будет держать голову на плечах. Он понимает, что после таких матчей надо держать себя в руках», - заявил Павлюченко Rusfootball.

Напомним, что теперь Соболев из-за жеста в адрес Виллиана Роши пропустит четыре ближайших матча «красно-белых» в рамках РПЛ, текущий сезон для него закончен досрочно.

Ранее о дисквалификации нападающего жёстко высказался ветеран ЦСКА.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко Александр Соболев
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