Павлюченко: «Дисквалификация Соболева абсолютно заслуженная»

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал одну из самых громких и скандальных новостей последних дней – дисквалификацию Александра Соболева за его поведение в московском дерби.

«Да, заслуженно. Футболист такого уровня в такой команде должен быть скромнее. В дальнейшем он будет держать голову на плечах. Он понимает, что после таких матчей надо держать себя в руках», - заявил Павлюченко Rusfootball.

Напомним, что теперь Соболев из-за жеста в адрес Виллиана Роши пропустит четыре ближайших матча «красно-белых» в рамках РПЛ, текущий сезон для него закончен досрочно.

Ранее о дисквалификации нападающего жёстко высказался ветеран ЦСКА.