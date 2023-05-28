В «Спартаке» ответили на вопрос о наказании для Соболева

В воскресенье «Спартак» не смог обыграть «Пари НН» на своём поле – матч завершился вничью со счётом 0:0. Игру пропускал нападающий «красно-белых» Александр Соболев, который был дисквалифицирован на четыре матча за неприличный жест.

Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «Спартака», ответил на вопрос о том, какие санкции клуб применил к Соболеву.

«Санкции в отношении Соболева – внутреннее дело», - сказал Мележиков журналистам. Функционер предположил, что в игре против «Пари НН» «Спартаку» не хватило Соболева на поле.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре «красно-белые» сыграют против «Крыльев Советов».