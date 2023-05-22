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Стало известно, почему Абаскаль не возглавил «Севилью»

22 Мая 2023 • 16:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Стали известны подробности интереса «Севильи» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, который имел место быть минувшей зимой.

По информации Metaratings, испанский специалист сообщил руководству московского клуба о том, что мечтает возглавить «Севилью». Однако также посчитал, что сейчас для него гораздо важнее развиваться поэтапно.

Кроме того, Абаскаль остался в «Спартака» благодаря тому, что клуб предложил ему новый контракт на более выгодных финансовых условиях.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 28 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 53 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Севилья Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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