Стало известно, почему Абаскаль не возглавил «Севилью»

Стали известны подробности интереса «Севильи» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, который имел место быть минувшей зимой.

По информации Metaratings, испанский специалист сообщил руководству московского клуба о том, что мечтает возглавить «Севилью». Однако также посчитал, что сейчас для него гораздо важнее развиваться поэтапно.

Кроме того, Абаскаль остался в «Спартака» благодаря тому, что клуб предложил ему новый контракт на более выгодных финансовых условиях.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 28 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 53 набранных очка.