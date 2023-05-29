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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: У Абаскаля не всё получилось, но «Спартак» ещё может взять серебро эксклюзив

29 Мая 2023 • 20:35 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Пари НН» (0:0).

- Довольны качеством игры московского клуба?

- Понятно, что «Спартак» хотел выиграть и владел преимуществом. Другое дело, что нижегородцы и не собирались владеть мячом, изначально нацеливались на игру от обороны. «Спартаку» не хватило остроты, чтобы взломать оборону соперника. Моментов для того, чтобы забить гол, было мало.

- То есть счёт на табло соответствует ходу игры?

- Можно и так сказать. «Спартак» был ближе к победе, хотя соперник тоже мог пару раз забить в контратаке. Хозяева создали мало моментов, чтобы гарантировать себе победу.

- Во второй части сезона у Абаскаля не получилось проявить себя?

- У него не всё получилось, хотя команда всё ещё может занять второе место. Если ребята возьмут серебро, то все скажут, что сезон удался, — сказал Бушманов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Гильермо Абаскаль
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