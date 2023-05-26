Сколько вреда «Спартаку» принёс Александр Соболев

Александр Соболев проводит свой лучший сезон в РПЛ. Точнее, провёл, для него футбольный год уже закончен и даже новый сезон начнётся чуть позже. За 26 матчей в РПЛ форвард «Спартака» наколотил 13 голов и сделал 8 голевых передач (в сезоне-20/21 было 14+5) – результат отличный. Разве можно тут найти какой-то вред для «Спартака»? Попробуем, ведь два раза за один сезон форвард попадает на длительную дисквалификацию. А значит, ослабляет команду.

Так почему же и как Александр Соболев вредит родному «Спартаку»?

Дисквалификации

Давайте загибать пальцы. Драка после финального свистка в матче Кубка России против «Зенита». Эмоций, провокации, Александр Соболев ударил соперника – разбирательства КДК. По итогам той заварушки форвард «Спартака» получил шесть матчей дисквалификации. Справедливости ради признаем, что подобное наказание получили ещё пять футболистов. Но на Соболеве ноша отдельная. Александр тогда являлся (и сейчас является, пусть Бальде и расцветает немного) безоговорочно первым выбором Абаскаля в центре нападения.

«Спартак» с трудом прошагал «Локомотив» в Пути РПЛ, потом упал в Путь регионов, где вылетел от сенсационного «Акрона». Новый супердлинный формат Кубка России даже до вылета из турнира заставил «красно-белых» провести пять матчей. Но и на этом дисквалификация Соболева не закончилась, он пропустит первую игру уже нового розыгрыша. То есть, как раз на решающей стадии Кубка России Соболев не смог помочь команде из-за длительной дисквалификации.

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Ситуация номер два. Остаётся три тура до финиша, «Спартак» ожесточённо борется с ЦСКА за второе место. Соболев весь матч проигрывает борьбу Виллиану Роше и ведёт себя просто отвратительно. Постоянно показывает гениталии упавшему бразильцу (он делал так ещё до удаления), кричит на Виллиана, когда на том фолят, опять же показывает язык и постоянно пытается вывести из равновесия. А причина проста – Соболев вчистую проиграл борьбу на футбольном поле, поэтому перешёл к психологическим приёмам. Со стороны выглядело ужасно: Роша наконец донёс до арбитров суть происходящего. Соболев был удалён абсолютно справедливо, а до кучи досталось ещё и Виллиану.

Кстати, если брать этот странное решение арбитра, то микросражение Соболев как раз выиграл. Он удалил лучшего защитника ЦСКА, выключившего из игры Александра, и поэтому «армейцы» проиграли в дерби. Но на дистанции повторяется ситуация с дисквалификацией в Кубке России. Наступил решающий отрезок борьбы за серебро, а Соболев опять подвёл команду. Александр дисквалифицирован на четыре матча и пропустив не только концовку прошлого сезона, но и начало следующего.

Теперь чисто математический подсчёт. Соболев за сезон РПЛ набрал девять жёлтых карточек (очень много для центрфорварда) и дважды был дисквалифицирован за перебор «горчичников». Прибавляем сюда шесть матчей за драку в Кубке России и четыре матча за провокации Роши – получается, что за сезон Александр Соболев накопил 12 (!) матчей дисквалификации. Двенадцать! Это так много, что он даже отбыть в этом сезоне все не успеет – три игры (2 в РПЛ и 1 в Кубке России) перенесутся на следующий сезон.

Имидж

С игровой составляющей определились. Александр Соболев (важнейший форвард «Спартака») за сезон набрал 12 матчей дисквалификации. 12 раз он не выйдет на поле, когда нужен команде, просто из-за своего поведения. И вот тут всплывает имиджевая сторона вопроса. Понятно, что на поле преобладают эмоции, но поведение Александра иногда просто необъяснимо. Если посмотреть нарезку его кривляний и криков перед Виллианом Рошей, то диву даёшься, как бразилец вытерпел это с каменным лицом. Драка после матча с «Зенитом» вообще ничего общего с футболом не имела. Так ведёт себя не просто игрок, а главный форвард (Промес всё-таки более универсален) самой популярной команды страны. Ведь нападение «Спартака» сейчас связывают с именем Александра Соболева, только он играет стабильно и много, только он на слуху.

И какие параллели Соболев привносит «красно-белым»? Постоянные провокации защитников, странное поведение, частые «нырки» и разговоры про пенальти даже до «дельфина», банальные драки в конце концов. Соболев – отличный форвард (по меркам РПЛ уж точно), но профессиональный спорт всё-таки про уважение к соперникам и достойное поведение.

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Нервы

Пятнается не только имидж, тратятся нервы и время всей команды. Очень свежий пример – «Спартак» и лично Соболев получили массу негатива после дерби с ЦСКА. Высказывались не только некие злопыхатели, друзья Виллиана Роши и болельщики «армейцев». Масса нейтральных любителей футбола и экспертов осудило «нестандартное» поведение Александра и приветствовало его дисквалификацию. Реакция была такая бурная, что «Спартак» даже выступил с заявлением, попросив прекратить «истерию».

То есть, «красно-белым» пришлось собраться внутри, задействовать большой ресурс, обсудить ситуацию, выпускать заявление. Уверен, многих эта тема вообще отвлекла от футбола. Но этим приходится заниматься, потому что твой главный форвард решил пару раз похвастать гениталиями. И теперь нужно хоть немного отвлечь внимание от странного поведения Соболева на некую «истерию», теперь нужно вновь оттирать имидж клуба, теперь нужно (уж извините, что про футбол) вновь перестраивать игру.