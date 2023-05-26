Полузащитник «Ростова» Данил Глебов находится в шорт-листе московского «Спартака».

По сведениям Rusfootball, «Спартак» не вел никаких переговоров с «Ростовом» по трансферу 23-летнего хавбека. Как отмечает источник, ранее названная в СМИ сумма возможной сделки не является достоверной.

Напомним, сообщалось, что «красно-белые» готовы предложить ростовскому клубу 6-7 миллионов евро, но «желто-синие» намерены выручить за трансфер своего капитана не менее 10 млн евро.

В сезоне-2022/23 Глебов провел 37 матчей с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.