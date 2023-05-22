Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» оценил работу судей, обслуживающих матчи Российской премьер-лиги.

Вас не устраивает работа судей в этом сезоне?

«Я считаю, что по результатам этого сезона в РФС должны выгнать половину наших судей. Они либо слепые, либо коррупционеры. Такие люди не должны находиться в судейском корпусе».

Вы высказываетесь достаточно критично.

«Я еще высказываюсь очень нежно, лояльно и корректно. Если вы спросите мнение народа, оно будет более жёстким, в матерных тонах», – сказал Червиченко.