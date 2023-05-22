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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Судьи в РПЛ либо слепые, либо коррупционеры» эксклюзив

22 Мая 2023 • 13:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» оценил работу судей, обслуживающих матчи Российской премьер-лиги.

Вас не устраивает работа судей в этом сезоне?

«Я считаю, что по результатам этого сезона в РФС должны выгнать половину наших судей. Они либо слепые, либо коррупционеры. Такие люди не должны находиться в судейском корпусе».

Вы высказываетесь достаточно критично.

«Я еще высказываюсь очень нежно, лояльно и корректно. Если вы спросите мнение народа, оно будет более жёстким, в матерных тонах», – сказал Червиченко.

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Спартак Москва Андрей Червиченко
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