Агент: «Бальде не будет приостанавливать контракт со «Спартаком»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил о том, что сенегальский футболист не покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить свои контракты с российскими клубами ещё на сезон.

«Бальде не будет приостанавливать свой контракт. Он не покинет летом «Спартак». Он счастлив в России», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Бальде провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего сборной Сенегала с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.