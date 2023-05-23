Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов — о «Пари НН»: «Юран исправил многие вещи, и сейчас нижегородцы находятся на правильном пути»

23 Мая 2023 • 10:22 Комментировать
Пари НН
4:0
Сочи
окончен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлениях «Пари НН» при новом главном тренере Сергее Юране.

Напомним, 53-летний специалист возглавил нижегородцев в начале апреля нынешнего года. Под его руководством команда успела провести семь матчей, в которых одержала две победы, четыре раза проиграла и единожды сыграла вничью. Отметим, что в своей последней встрече «Пари НН» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, обезопасив себя от прямого вылета в Первую лигу.

«Пари НН» мог вылететь напрямую и показал зубы, будет очень серьёзная интрига за стыки. Юран исправил многие вещи, и сейчас нижегородцы находятся на правильном пути. Команда физически смотрелась очень хорошо», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После 28 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. До конца сезона командам осталось провести по две игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Сергей Юран Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
10:41 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Малком — индивидуально очень сильный футболист, он потянет уровень топ-клубов»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о «Пари НН»: «Юран исправил многие вещи, и сейчас нижегородцы находятся на правильном пути»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Судья Федотов: «Соболеву грозит дисквалификация до шести матчей» 1
09:47 · Россия. Премьер-лига
Бальде: «Всем доволен и хочу остаться в «Спартаке»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» отреагировал на скандал с Вандой Нарой
09:34 · Россия. Премьер-лига
Бородюк оценил скандальный жест Соболева
09:34 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может усилиться словенским футболистом
09:27 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Динамо» не обойтись без пары-тройки важных трансферов»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Летом уехать играть в Европу могли бы Сафонов, Джикия и Дивеев, но этого не будет»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Соболев жёстко подставил «Спартак»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» Бальде назвал главную проблему судейства в России
09:07 · Россия. Премьер-лига
Ещенко объяснил скандальное поведение нападающего «Спартака» Соболева
09:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» принял решение по трансферу Ежова
08:54 · Россия. Премьер-лига
Бальде оценил скандальный поступок Соболева в дерби с ЦСКА
08:47 · Россия. Премьер-лига
Бальде назвал переломный момент матча «Спартак» - ЦСКА 1
Все новости
Рекомендуем