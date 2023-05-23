Радимов — о «Пари НН»: «Юран исправил многие вещи, и сейчас нижегородцы находятся на правильном пути»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлениях «Пари НН» при новом главном тренере Сергее Юране.

Напомним, 53-летний специалист возглавил нижегородцев в начале апреля нынешнего года. Под его руководством команда успела провести семь матчей, в которых одержала две победы, четыре раза проиграла и единожды сыграла вничью. Отметим, что в своей последней встрече «Пари НН» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, обезопасив себя от прямого вылета в Первую лигу.

«Пари НН» мог вылететь напрямую и показал зубы, будет очень серьёзная интрига за стыки. Юран исправил многие вещи, и сейчас нижегородцы находятся на правильном пути. Команда физически смотрелась очень хорошо», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

После 28 туров РПЛ «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. До конца сезона командам осталось провести по две игры.