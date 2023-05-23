«Пари НН» впервые в РПЛ забил четыре мяча

«Пари НН» минувшим вечером разгромил «Сочи» - 4:0. Как сообщает Opta Sports, это первый случай в Премьер-лиге, когда эта команда забила четыре гола в ворота команды-соперника.

Помимо этого, минувший матч стал самой крупной победой «горожан» Нижнего Новгорода в чемпионате России.

Напомним, что после победы у нижегородцев в активе 26 баллов, отставание от безопасного 12 места – три очка. В двух оставшихся матчах в рамках текущего сезона РПЛ команда Сергея Юрана встретится в гостях с московским «Спартаком», а после дома примет главного неудачника минувшего дня в РПЛ – подмосковные «Химки» Андрея Талалаева.