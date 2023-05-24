Заварзин — о дисквалификации Соболева: «Всё справедливо, надо головой соображать»

Бывший функционер «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на информацию о дисквалификации нападающего «красно-белых» Александра Соболева. В среду, 24 мая, стало известно, что 26-летний форвард столичного клуба пропустит предстоящие четыре матча РПЛ.

«Если бы у меня была возможность, я бы Соболева дисквалифицировал на 5 игр. Конечно, все справедливо. Надо головой соображать, на него мальчишки смотрят», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 голов и записал на свой счет 9 результативных передач.

Добавим, что в этом сезоне нападающий «Спартака» больше не сможет помочь своей команде. Кроме того, Соболев пропустит матчи первого и второго тура в новом розыгрыше РПЛ.

Соболев дисквалифицирован на четыре матча