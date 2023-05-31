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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Пари НН» не хотел закрываться, его закрыл «Спартак»

31 Мая 2023 • 17:35 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался после ничьей в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (0:0).

«Журналисты рассуждают о том, что «Пари НН» в матче со «Спартаком» закрылся. На самом деле, его закрыл «Спартак». «Пари НН» хотел атаковать и победить, но под прессом соперника был вынужден сесть в оборону. Другого варианта у него не оставалось», — приводит слова Гаджиева Bobsoccer.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Пари НН» с 27 очками располагается на 14-й строчке.

В последнем туре РПЛ «красно-белые» сыграют в гостях с «Крыльями Советов», а нижегородский клуб примет «Химки». Оба матча пройдут 3 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гаджи Гаджиев Пари НН
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