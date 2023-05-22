Мостовой: «Никто из тех, кто говорил, что Промес уже не тот, даже не извинился»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой назвал лучшего игрока вчерашнего дерби между «красно-белыми» и ЦСКА в чемпионате России. Выбор бывшего полузащитника «Сельты» пал на нападающего Квинси Промеса, который оформил дубль и забил победный гол своей команды на последних минутах. Матч завершился победой «Спартака» 2:1.

«Человек тренируется нормально, всё в порядке. Никто из тех, кто говорил, что Промес уже не тот, даже не извинился. Ни один человек», – цитирует Мостового «Газета.Ру».

Промес вчера забил свой двадцатый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Нидерландец обошёл Егора Титова, поднявшись на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».