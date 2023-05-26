Хаджи: Судьи нокаутировали «Спартак», но в команде развивается дух победителя

Бывший сотрудник «Спартака» Александр Хаджи рассказал, почему «красно-белые» не смогли составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Если бы «Спартак» не остановило судейство, то не совсем известно, как развивалась бы борьба с «Зенитом». Команду просто нокаутировали сумасшедшими решениями судей. У «Спартака» хорошая команда, в ней развивается дух победителя», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

Функционер считает, если в столичном клубе возродится спартаковский дух, то в новом сезоне «Зениту» будет непросто.

Ранее «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России, а «Спартак» за два тура до конца сезона продолжает борьбу за серебряные медали. На данный момент «красно-белые» идут на третьей строчке, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на один балл.