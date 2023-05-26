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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: Судьи нокаутировали «Спартак», но в команде развивается дух победителя

26 Мая 2023 • 20:32 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Пари НН
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28.05 14:00

Бывший сотрудник «Спартака» Александр Хаджи рассказал, почему «красно-белые» не смогли составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Если бы «Спартак» не остановило судейство, то не совсем известно, как развивалась бы борьба с «Зенитом». Команду просто нокаутировали сумасшедшими решениями судей. У «Спартака» хорошая команда, в ней развивается дух победителя», — цитирует Хаджи «Чемпионат».

Функционер считает, если в столичном клубе возродится спартаковский дух, то в новом сезоне «Зениту» будет непросто.

Ранее «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России, а «Спартак» за два тура до конца сезона продолжает борьбу за серебряные медали. На данный момент «красно-белые» идут на третьей строчке, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Хаджи
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Мая 2023 в 21:02
Судьи нокаутировали «Спартак», но в команде развивается дух победителя...
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ай канеш развиваица.. как нажруца гуляша пракисшава так внутри усе бурлиц несвариваица и наружу дух ванючий вырываица..
А-ха-ха-ха! )))
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