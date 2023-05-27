Якубко считает, что Абаскалю было бы проще проявить себя в «Зените»

Бывший футболист «Динамо» Мартин Якубко ответил на вопрос о лучшем тренере сезона в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я бы выделил одного тренера — это Семак. Но важно понимать, что у остальных в данный момент нет таких возможностей, как у него. Тому же Абаскалю было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России, а «Спартак» Гильермо Абаскаля продолжает бороться за медали. «Красно-белые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка за 28 игр.