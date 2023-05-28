В «Спартаке» остались недовольны результатом матча с «Пари НН»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился комментарием после ничейного результата в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0).

«Плохой результат. Нужно было брать свои очки. Большая роскошь терять очки с «Пари НН»? Вы видели, игра была непростая. «Пари НН» надо отдать должное — они должны быть довольны собой», — передает слова Мележикова «Чемпионат».

После матча 29-го тура «красно-белые» остались на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. За один тур до окончания сезона команда Гильермо Абаскаля отстает от идущего на втором месте ЦСКА на одно очко.