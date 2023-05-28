Шавло — о ничьей с «Пари НН»: «Спартак» не может играть против плотной обороны»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал ничью «красно-белых» в матче с «Пари НН» (0:0) в 29-м туре чемпионата России.

«Надо было использовать свой шанс, но «Спартак» этого не сделал. Не могут «красно-белые» играть против плотной обороны. В этом собака зарыта. Все верховые передачи снял Гоцук», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что у «Спартака» есть два забивных нападающих: Промес и Соболев, но Соболев не играл, нидерландца закрыли, а Бальде просто не попал в игру.

«Красно-белые» набрали 54 очка и остались на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.