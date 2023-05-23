Камоцци заявил, что Промес и Малком — игроки одного уровня

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе и вингере «Зенита» Малкоме Филипе.

«Промес и Малком – игроки одного уровня. Оба одинаковы хороши и полезны для своих клубов», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата России Малком возглавляет снайперскую гонку, забив 23 мяча. Промес располагается на второй строчке с 20 голами.

Стоит отметить, что 26-летний бразилец досрочно отправился в отпуск на родину, поэтому у 31-летнего Промеса есть все шансы догнать или опередить Малкома.

В оставшихся матчах сезона «Спартаку» предстоит сыграть с «Пари НН» и «Крыльями Советов».