Созин: «Вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК – другой»

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил решения ЭСК РФС касательно матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который завершился со счётом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК – другой. Раз пенальти увидел только Карасёв и члены ЭСК, то им надо выйти и сказать: никто, кроме нас, в футболе не разбирается», — цитирует Созина «Чемпионат».

Напомним, сегодня комиссия постановила, что арбитр верно назначил пенальти в ворота «армейцев» на 89-й минуте встрече. При этом Карасёв допустил ошибку, удалив с поля защитника «красно-синих» Рошу.