«Спартак» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 29-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Пари НН
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Протокол игры
Селихов Александр•Денисов Даниил•Чернов Никита•Джикия Георгий•Тавареш Томаш•Игнатов Михаил•Литвинов Руслан•Зобнин Роман•Зиньковский Антон•Бальде Диао Кейта•Промес Квинси
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Рыбчинский Дмитрий•Калинский Николай•Майга Мамаду•Жигулёв Илья•Стоцкий Дмитрий•Сулейманов Тимур•Севикян Эдгар
28 мая. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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