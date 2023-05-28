Червиченко: «Без Карасёва и Левникова «Спартак» совсем не нравится»

«Спартак» имел возможность подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, но команда Гильермо Абаскаля не смогла обыграть дома «Пари НН» (ничья 0:0). Андрей Червиченко, который в своё время занимал должность президента московского клуба, после игры назвал проблему «красно-белых».

По словам Червиченко, «Спартак» слишком надеется на помощь судей.

«Это уже просто внутри заложено, что если не будет получаться, то в конце матча тебе судьи обязательно помогут. Даже сегодня было видно, как под конец встречи они начали симулировать и выпрашивать свистки. Именно это и не даёт им разрывать соперников. Без Карасёва и Левникова они мне на поле совсем не нравятся», - сказал Червиченко, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В заключительном туре Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Крыльев Советов» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 3 июня.