Голкипер Илья Свинов вернётся в «Спартак» по завершению сезона 2022/2023. Об этом рассказал Кирилл Котов, который занимает должность спортивного директора «Факела».

«По окончании сезона Илья вернётся в «Спартак». У «Факела» нет права выкупа», - сказал Свинов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Илья Свинов отправился в аренду в «Факел» прошлым летом. В сезоне 2022/2023 голкипер провёл за воронежскую команду 23 матча, в которых пропустил 34 гола.

«Факел» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда рассчитывает избежать участия в стыковых матчах.