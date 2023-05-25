Кечинов — о Соболеве: «Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал дисквалификацию нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА Соболев показал неприличный жест защитнику «армейцев» Виллиану Роше, после чего был удалён с поля. Вчера, 24 мая, КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Спартака» на четыре матча. Кечинов признался, что ожидал увидеть более суровое наказание для Соболева.

«Вердикт о дисквалификации Соболева на четыре матча вынесла экспертная комиссия — значит, он справедливый. Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше. Такое наказание Соболева послужит уроком для других футболистов. Надо быть сдержанными», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. До конца сезона командам осталось провести по две игры.