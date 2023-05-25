Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов — о Соболеве: «Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше»

25 Мая 2023 • 15:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.37 X 5.10 2 8.00
28.05 14:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал дисквалификацию нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА Соболев показал неприличный жест защитнику «армейцев» Виллиану Роше, после чего был удалён с поля. Вчера, 24 мая, КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Спартака» на четыре матча. Кечинов признался, что ожидал увидеть более суровое наказание для Соболева.

«Вердикт о дисквалификации Соболева на четыре матча вынесла экспертная комиссия — значит, он справедливый. Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше. Такое наказание Соболева послужит уроком для других футболистов. Надо быть сдержанными», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. До конца сезона командам осталось провести по две игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
16:36 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: Смолов пихает так, что становится обидно, но тренироваться с ним — одно удовольствие
16:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев не тренировался со «Спартаком» в четверг
16:25 · Россия. Премьер-лига
Магкеев был успешно прооперирован
16:25 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин грубо высказался о юбилейном сезоне «Динамо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал имена главных талантов, которые покинули «Крылья Советов»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Дивеев, Мойзес и Джикия — номинанты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ
15:49 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Вендел и Малком никуда не денутся, никто не даст им тех денег, которые есть в «Зените»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о Соболеве: «Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше»
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сообщил об операции Родригао
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Слышал, что к Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Сутормин ответил на вопрос, кто в «Зените» сильнее всех напился во время празднования
14:36 · Россия. Первая лига
Игрок «Балтики» Казаев: «У меня ещё год контракта, но, если захотят убрать, это будет мало что значить»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Хаджикадунича: «Моя работа – сделать всё, чтобы игроку было хорошо» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему не включил Абаскаля в тройку лучших тренеров сезона
Все новости
Рекомендуем