Заварзин: «Спартак» уже в отпуске, у игроков нет мотивации

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин высказался после ничьей «красно-белых» в 29-м туре РПЛ в матче с «Пари НН» (0:0).

«По моему мнению, это психология. Они же не могли за пять туров разучиться играть в футбол. Они уже все в отпуске, к сожалению. Мотивация у них отсутствует. Это влияет на результат. Тут не то, что серебро. Бронзу бы не потерять», — приводит слова Заварзина «Спорт День за Днем».

После 29 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 54 набранных очка. В заключительном туре РПЛ «красно-белые» в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 3 июня в 17:00 по мск.