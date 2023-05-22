Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил достижение форварда «красно-белых» Квинси Промеса, который стал лучшим бомбардиром московского клуба в истории чемпионата России.

Промес вписал свою фамилию в историю команды?

«Конечно, вписал. Мы много раз об этом говорили. Многих футболистов называют легендами, когда они за всё время выступления забили пять голов за один клуб. Конечно, Промес много лет играет в Москве, его можно поставить в один ряд с другими легендарными футболистами. Когда он не поехал на первый сбор, все начали кричать, что он не сможет показывать высокий уровень в дальнейшем. Получилась обратная ситуация. Мастерство, класс и уровень у него есть, этого не отнять, поэтому он и является лучшим в нашем чемпионате. Лишний раз он это подтвердил».

Как оцените работу судей на вчерашнем матче с ЦСКА?

«Спартак» не может - судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками. Смотрю на фото Соболева, который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде - это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть. В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти - более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят».

В целом это дерби одно из самых огненных за последнее время?

«Честно говоря, не припомню. Футбола же очень много, столько же информации. Не могу припомнить, были, наверное, и более огненные игры с большим количеством голов. Не будь грубой ошибки бокового, игра закончилась бы со счётом 1:1».