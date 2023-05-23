Умяров рассказал, когда вернётся на поле

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился информацией о своём состоянии. Напомним, последний раз 22-летний хавбек появлялся на поле в 12-м туре РПЛ в игре с «Крыльями Советов» (5:2).

«Чувствую себя супер. Но готов буду уже к следующему сезону. Не хотим ничего форсировать, так как осталось две игры», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 53 очка. В оставшихся матчах сезона «красно-белых» ждет противостояние с «Пари НН» и «Крыльями Советов».