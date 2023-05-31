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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: У «Спартака» остались шансы завоевать серебро

31 Мая 2023 • 15:19 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
окончен

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием после ничейного матча с «Пари НН» (0:0) в рамках 29-го тура РПЛ.

«Что не получилось? Забить не получилось. Конечно, плохой матч. Была возможность выйти на второе место. Все расстроились, но шансы на второе место остаются. Не все зависит от нас? От нас зависит то, что главное — победить в Самаре», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет четыре ассиста.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Пари НН
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