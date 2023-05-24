Неспортивное поведение – самая частая причина жёлтых карточек у Соболева

Телеграм канал «ПроСпартак» обнародовал статистику по всем полученным Александром Соболевым жёлтым карточкам в официальных матчах РПЛ за московский «Спартак». Выяснилось, что форварда чаще всего наказывали «горчичником» именно за неспортивное поведение. Таких предупреждений у Соболева было 16.

На втором месте идут предупреждения за грубую игру – 13, на третьем – всего одно предупреждение за срыв перспективной атаки.

Напомним, сегодня Соболева официально дисквалифицировали на четыре ближайших матча Премьер-лиги за неприличный жест в адрес игрока ЦСКА Виллиана Роши. Его он продемонстрировал в минувшее воскресенье во время московского дерби.