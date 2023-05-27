Гладилин: «Спартак» — фаворит в матче с «Пари НН», «красно-белые» на эмоциональном подъёме

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Пари НН».

«Спартак» является фаворитом в связи с тем, что у него сейчас реальные шансы на медали. Ему нужны две победы, надо обязательно обыгрывать «Пари НН». Футболисты сейчас в хорошем состоянии, «Спартак» на эмоциональном подъеме», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, у «Спартака» и без Александра Соболева есть много хороших исполнителей, поэтому «красно-белые» все равно фавориты.

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» - «Пари НН» пройдет завтра, 28 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.