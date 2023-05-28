Юран пообщался с игроком «Спартака» после матча

В воскресенье в матче 29-го тура Премьер-лиги России «Спартак» и «Пари НН» разошлись миром со счётом 0:0. После игры главный тренер нижегородцев Сергей Юран пообщался с защитником «красно-белых» Мацеем Рыбусом. О чём говорили тренер и футболист, непонятно. В конце разговора Рыбус пожелал Юрану удачи.

На вопрос журналиста о том, были ли это переговоры о новом клубе, Рыбус ответил лишь искренней улыбкой.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Крыльев Советов» на выезде.