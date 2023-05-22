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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «Уверен, Промес не знает историю «Спартака»

22 Мая 2023 • 17:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе, который в минувшие выходные забил два мяча в ворота ЦСКА (2:1) и стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории РПЛ.

Билялетдинов признался, что его не удивляет результативность Промеса, так как он играет на острие и имеет много возможностей для того, чтобы забить. При этом эксперт усомнился в том, что нидерландец знаком с историей своего клуба.

«Вы спросите у Промеса историю «Спартака». Уверен, он не знает историю клуба.

Кто сильнее — Промес или Малком? Для меня россиянин какой-нибудь. Например, Дзюба, ха-ха», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 35 матчей, забил 25 голов и отдал 10 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Квинси Промес
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