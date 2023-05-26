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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» ведёт поиски центрального защитника

26 Мая 2023 • 21:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.37 X 5.10 2 7.90
28.05 14:00

Московский «Спартак» планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, агент Тим Мешедер, представляющий интересы Гильермо Абаскаля, консультирует клуб в поисках нового ЦЗ. Отмечается, что ранее испанский тренер попросил боссов «Спартака» привезти опорного и атакующего хавбеков, а также скоростного левоногого нападающего. Источник добавил, что возможный трансфер защитника согласован с Абаскалем.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 53 очка за 28 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль трансферы футбола - лето 2023 Тим Мешедер
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СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
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