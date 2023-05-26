«Спартак» ведёт поиски центрального защитника

Московский «Спартак» планирует подписать центрального защитника в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, агент Тим Мешедер, представляющий интересы Гильермо Абаскаля, консультирует клуб в поисках нового ЦЗ. Отмечается, что ранее испанский тренер попросил боссов «Спартака» привезти опорного и атакующего хавбеков, а также скоростного левоногого нападающего. Источник добавил, что возможный трансфер защитника согласован с Абаскалем.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 53 очка за 28 туров.