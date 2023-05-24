Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса в текущем сезоне. Напомним, недавно голландец стал лучшим бомбардиром «красно-белых» в истории чемпионата России.

- Недавно вы назвали легионеров «Зенита» лучшими футболистами, выступающими в России. Квинси Промес стоит с ними на одной полке?

- Конечно, его можно зачислить в эту когорту. Мы видим его отношение к делу и его результативные действия. Он нужен «Спартаку», без него клуб не обойдётся. Для сравнения возьмите Конате из «Ахмата». Да, он важен в построении командой игры, но не так, как Промес.

- Кстати, с чем вы связываете успех «Ахмата» в этом сезоне?

- С хорошо поставленной тренировочной работой. Видно, что это хорошо организованный состав с ответственными исполнителями. При этом всем игрокам тренер дал свои задачи, они их и решают. Футболисты понимают, что им делать в игре, хотя в команде собраны игроки не высочайшего полёта.

- Вы думаете, текущий «Ахмат» - продукт Ташуева?

- Думаю, да. Он звезд с неба не хватает, не пиарится, но работает ради дела.

- Для вас «Ахмат» - открытие сезона?

- Скорее, «Ростов». Не думал, что команда с таким молодым составом будет выглядеть более прозаично, оказалось иначе. Только последние две игры они выступают неудачно, но в этом нет ничего страшного. С большим удовольствием наблюдаю за манерой «Крыльев Советов». Понимаю, чего им не хватает, но в то же время вижу работу тренера.