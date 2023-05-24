Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Промес нужен «Спартаку», без него клуб не обойдётся» эксклюзив

24 Мая 2023 • 23:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
28.05 14:00

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «Спартака» Квинси Промеса в текущем сезоне. Напомним, недавно голландец стал лучшим бомбардиром «красно-белых» в истории чемпионата России.

- Недавно вы назвали легионеров «Зенита» лучшими футболистами, выступающими в России. Квинси Промес стоит с ними на одной полке?

- Конечно, его можно зачислить в эту когорту. Мы видим его отношение к делу и его результативные действия. Он нужен «Спартаку», без него клуб не обойдётся. Для сравнения возьмите Конате из «Ахмата». Да, он важен в построении командой игры, но не так, как Промес.

- Кстати, с чем вы связываете успех «Ахмата» в этом сезоне?

- С хорошо поставленной тренировочной работой. Видно, что это хорошо организованный состав с ответственными исполнителями. При этом всем игрокам тренер дал свои задачи, они их и решают. Футболисты понимают, что им делать в игре, хотя в команде собраны игроки не высочайшего полёта.

- Вы думаете, текущий «Ахмат» - продукт Ташуева?

- Думаю, да. Он звезд с неба не хватает, не пиарится, но работает ради дела.

- Для вас «Ахмат» - открытие сезона?                

- Скорее, «Ростов». Не думал, что команда с таким молодым составом будет выглядеть более прозаично, оказалось иначе. Только последние две игры они выступают неудачно, но в этом нет ничего страшного. С большим удовольствием наблюдаю за манерой «Крыльев Советов». Понимаю, чего им не хватает, но в то же время вижу работу тренера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
23:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова: «Впервые слышу об интересе «Спартака»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов заявил, что в «Урале» планируют продлить аренду Помазуна
23:04 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК – другой»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Дисквалификация Соболева абсолютно заслуженная»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов полагает, что Баринову нет смысла ехать в Европу
22:28 · Россия. Премьер-лига
Алексеев: «Динамо» не ведёт переговоров с Яровинским
22:25 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал причины вылета «Химок»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Ларин сделает много полезного для российского футбола»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У Карреры могло бы получиться в «Динамо»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Колоскову не нравится судейство
21:43 · Россия. Премьер-лига
Голенков рассказал, что изменилось в Соболеве после перехода в «Спартак»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Агент отказался комментировать будущее форварда «Ростова» Комличенко
21:35 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Баринов – один из сильнейших полузащитников российского футбола»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Соболев получил максимальное наказание»
21:32 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» назначит на пост главы селекционной службы Яровинского
Все новости
Рекомендуем