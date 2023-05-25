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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко — о неприличном жесте: Роналду можно, Соболеву — нет

25 Мая 2023 • 17:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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28.05 14:00

Бывший футболист «Динамо» Мартин Якубко высказался о наказании форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Напомним, нападающий «красно-белых» дисквалифицирован на четыре игры чемпионата России.

«Надо понимать, что Соболев — не Криштиану Роналдо и не Симеоне, поэтому, наверное, им можно, а ему — нет. Но в таких играх много эмоций. Футболисты должны держать себя в руках и не улетать в эмоциональном плане», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, четыре матча дисквалификации — это слишком много за такое, ведь после матча Соболев принес извинения.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Мартин Якубко Аль-Наср Диего Симеоне Александр Соболев
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