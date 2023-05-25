Якубко — о неприличном жесте: Роналду можно, Соболеву — нет

Бывший футболист «Динамо» Мартин Якубко высказался о наказании форварда «Спартака» Александра Соболева за неприличный жест в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1). Напомним, нападающий «красно-белых» дисквалифицирован на четыре игры чемпионата России.

«Надо понимать, что Соболев — не Криштиану Роналдо и не Симеоне, поэтому, наверное, им можно, а ему — нет. Но в таких играх много эмоций. Футболисты должны держать себя в руках и не улетать в эмоциональном плане», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, четыре матча дисквалификации — это слишком много за такое, ведь после матча Соболев принес извинения.