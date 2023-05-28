Абаскаль - о Соболеве: У нас состоялся серьёзный разговор

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, что у него состоялся серьёзный разговор с форвардом столичной команды Александром Соболевым.

Испанский специалист отметил, что обычно не подбирает слов в таких ситуациях, ведь такое количество пропущенных матчей по дисквалификации является недопустимым.

«Он извинился, а мы в него верим. Посмотрим, как он будет меняться. Ведь если он не изменится, Саша будет вредить и себе, и команде», - приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, что Соболев получил четырёхматчевую дисквалификацию по итогам матча с ЦСКА, который состоялся в рамках 28-го тура РПЛ.