Мостовой уверен, что «Спартаку» с «Пари НН» будет трудно

Бывший российский футболист и будущий тренер Александр Мостовой уверен, что московскому «Спартаку» будет трудно в завтрашней игре против клуба с 14 места – нижегородского «Пари НН».

«У «Спартака» однозначно будут трудности завтра. Если смотреть на их предыдущие встречи, то во всех были трудности. Три-четыре тура они не могли выиграть, потом с горем пополам была ничья, потом выиграли. Трудности и должны быть — против «Спартака» будет соперник, который борется за свои позиции», - рассказал эксперт «Чемпионату».

Напомним, что в 28 туре нижегородцы разгромили «Сочи» (4:0). Таким образом, команда Сергея Юрана обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ по итогам сезона и продолжает биться за то, чтобы избежать места в стыковых матчах по итогам сезона.