Джикия признался, что отсутствие Соболева сказалось на результате матча с «Пари НН»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об отсутствии нападающего команды Александра Соболева в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:0). Напомним, форвард отбывает четырехматчевую дисквалификацию за неприличный жест в дерби с ЦСКА.

«Соболев — ключевой игрок. Он важный игрок для «Спартака». Его отсутствие сказалось», — передает слова Джикии «Чемпионат».

«Спартак» набрал 54 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. За один тур до окончания сезона «красно-белые» отстают от ЦСКА, который располагается на втором месте, на один зачетный балл.