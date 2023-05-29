Мостовой: «Говорю правду - говорят, что я критикую»

В предпоследнем туре российского чемпионата московский «Спартак» не сумел переиграть «Пари НН», и Александр Мостовой, в прошлом выступавший за «красно-белых», не удивлен подобным исходом игры. Однако он демонстративно воздержался от критики команды, заявив, что сам не хочет становиться объектом для нападок, как это случается порой.

- Чем объяснить потерю очков «Спартаком»? Да чего объяснять, у «Спартака» все «хорошо». В кавычках. Я об этом говорил еще раньше. Всю жизнь играл в футбол, но, когда говорю правду, заявляют, что я критикую. Поэтому я в последнее время говорю, что у «Спартака» все замечательно, - с сарказмом пояснил Мостовой в интервью Газета.Ru.

В последнем туре московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Мостовой выступал в составе «Спартака» с 1987 по 1991 год.