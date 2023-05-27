Хаджи: «Спартак» победит «Пари НН» с разницей в два мяча

Бывший функционер «Спартака» Александр Хаджи поделился комментарием в преддверии матча 29-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Пари НН».

«Я считаю, что после победы над ЦСКА «Спартак» обязан выиграть две последние игры, в том числе с «Пари НН» — тогда команда может занять второе место. Если оступятся, ЦСКА не простит. Думаю, что команда Абаскаля выиграет у «Пари НН», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

По мнению функционера, «Спартак» сейчас по всем показателям превосходит нижегородский клуб и должен одержать победу с разницей в два мяча.

Матч «Спартак» - «Пари НН» состоится 28 мая в 14:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.