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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «У «Спартака» все хорошо и замечательно — они в тройке»

28 Мая 2023 • 17:58 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Пари НН
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и футбольным клубом «Пари НН».

Экс-игрок сборной России отметил, что был удивлён тому, что «Спартак» не смог набрать три очка, тем более после осечки ЦСКА в матче против «Краснодара».

«А у «Спартака» все хорошо и замечательно — они в тройке. Интрига умерла, когда «Зенит» стал чемпионом. Теперь им остается доигрывать игры», - приводит слова Мостового Sport24.

За тур до конца чемпионата «Спартак» отстаёт от ЦСКА на одно очко. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Пари НН
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