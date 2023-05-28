Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и футбольным клубом «Пари НН».

Экс-игрок сборной России отметил, что был удивлён тому, что «Спартак» не смог набрать три очка, тем более после осечки ЦСКА в матче против «Краснодара».

«А у «Спартака» все хорошо и замечательно — они в тройке. Интрига умерла, когда «Зенит» стал чемпионом. Теперь им остается доигрывать игры», - приводит слова Мостового Sport24.

За тур до конца чемпионата «Спартак» отстаёт от ЦСКА на одно очко.