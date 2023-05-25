Булыкин: «Спартак» может справиться и без Соболева»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о дисквалификации игрока «Спартака» Александра Соболева за его поступок в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА, который завершился победой «красно-белых» со счётом 2:1.

Напомним, в середине второго тайма Соболев показал неприличный жест защитнику «армейцев» Виллиану Роше, за что впоследствии был удалён с поля. Вчера, 24 мая, КДК РФС дисквалифицировал игрока «Спартака» на четыре матча. По мнению Булыкина, такое наказание для российского футболиста выглядит справедливым.

«Все должны подумать над этим моментом, главное, чтобы сам Соболев сделал работу над ошибками. Такое не должно повторяться, это не красит футбол. «Спартак» сможет справиться и без Соболева, там есть кому забивать», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. До конца турнира «красно-белым» осталось провести две встречи.