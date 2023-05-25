Маслов: «Не факт, что наш календарь слабее, чем у ЦСКА»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов поразмышлял о грядущих матчах основных претендентов на серебро РПЛ. Это, напомним, московские ЦСКА и «Спартак», которые идут в турнирной таблице на втором и третьем местах соответственно.

«Со стороны кажется, что у нас календарь легче, но мы играем с командой, которая борется за выживание в РПЛ. Мотивация «Пари НН» явно не уступит, а скорее превысит уровень команд, с которыми будет играть наш прямой соперник», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

В рамках 29 и 30 туров РПЛ «Спартак» сыграет с «Пари НН» и «Крыльями Советов», а ЦСКА – с «Краснодаром» и «Ростовом».