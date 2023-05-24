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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Промес и Малком — два лучших игрока РПЛ»

24 Мая 2023 • 17:17 Комментировать
Сочи
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Зенит
27.05 19:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос о том, кто лучше: нападающий «Спартака» Квинси Промес или вингер «Зенита» Малком Филипе.

«Не хотелось бы сравнивать футболистов. Наверное, это сейчас два лучших игрока в чемпионате России. Они показывают качественную, результативную и полезную для своих команд игру на протяжении нескольких лет», — приводит слова Лепёхина «Спорт Уик-энд».

После 28 туров Малком возглавляет снайперскую гонку в чемпионате России, забив 23 гола. Промес занимает вторую строчку, отставая от бразильца на три мяча.

Добавим, что Малком уже досрочно отправился в отпуск, поэтому 31-летний нидерландец имеет все шансы стать лучшим бомбардиром в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Малком Филипе Константин Лепёхин Квинси Промес
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