Соболев не тренировался со «Спартаком» в четверг

Форвард «Спартака» Александр Соболев не тренировался с командой в четверг.

Как сообщает «Матч ТВ», Соболев уже готовится к операции на сломанном пальце, которая ему предстоит в ближайшее время.

Напомним, что в среду Соболев получил четыре матча дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в дерби «Спартака» против ЦСКА (победа 2:1).

«Спартак» в настоящий момент готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Пари НН». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 28 мая. За два тура до финиша чемпионата «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице.