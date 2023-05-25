Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев не тренировался со «Спартаком» в четверг

25 Мая 2023 • 16:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.37 X 5.10 2 8.00
28.05 14:00

Форвард «Спартака» Александр Соболев не тренировался с командой в четверг.

Как сообщает «Матч ТВ», Соболев уже готовится к операции на сломанном пальце, которая ему предстоит в ближайшее время.

Напомним, что в среду Соболев получил четыре матча дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в дерби «Спартака» против ЦСКА (победа 2:1).

«Спартак» в настоящий момент готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Пари НН». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 28 мая. За два тура до финиша чемпионата «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
16:44 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «10 миллионов евро — это много за Глебова, Литвинов выглядит поинтереснее»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Майстрович прооперирован
16:38 · Россия. Премьер-лига
РФС провёл жеребьёвку стыковых игр за места в РПЛ
16:36 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: Смолов пихает так, что становится обидно, но тренироваться с ним — одно удовольствие
16:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев не тренировался со «Спартаком» в четверг
16:25 · Россия. Премьер-лига
Магкеев был успешно прооперирован
16:25 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин грубо высказался о юбилейном сезоне «Динамо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал имена главных талантов, которые покинули «Крылья Советов»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Дивеев, Мойзес и Джикия — номинанты на звание лучшего защитника сезона в РПЛ
15:49 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Вендел и Малком никуда не денутся, никто не даст им тех денег, которые есть в «Зените»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о Соболеве: «Мне казалось, что дисквалификация будет гораздо больше»
15:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сообщил об операции Родригао
15:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Слышал, что к Сперцяну есть интерес со стороны европейских клубов»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Сутормин ответил на вопрос, кто в «Зените» сильнее всех напился во время празднования
Все новости
Рекомендуем