Гендиректор «Пари НН» - о матче против «Спартака»: Хотелось победы

Генеральный директор футбольного клуба «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о ничьей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (0:0).

«Хотелось победы, но результат тоже достойный. Ребята довольны игрой, а я доволен самоотверженностью и бойцовскими качествами игроков», - приводит слова Измайлова «Чемпионат».

«Пари НН» перед последним туром располагается в зоне стыков, находясь на 14-й строчке в турнирной таблице.

В последнем матче сезона подопечные Сергея Юрана на выезде сыграют против «Химок». Игра состоится 3 июня и начнётся в 17:00 по московскому времени.