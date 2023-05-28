Юран не проигрывал «Спартаку» как тренер

Воскресный матч Премьер-лиги России между «Спартаком» и «Пари НН» завершился вничью со счётом 0:0. Любопытно, что рулевой нижегородской команды Сергей Юран в своей тренерской карьере ещё ни разу не проигрывал «Спартаку».

Ранее Юран дважды пересекался со «Спартаком» как тренер «Химок». Один из тех матчей был выигран (2:1), а другой – завершился вничью (1:1). Таким образом, в тренерских играх против «красно-белых» у Юрана одна победа и две ничьих.

«Пари НН» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. В последнем туре чемпионата команда Юрана будет принимать «Химки».