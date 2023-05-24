Салихова: «Ларин сделает много полезного для российского футбола»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на досрочное освобождение из-под стражи экс-президента академии футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина.

«Это очень хорошая новость! Он сделает много полезного для российского футбола», — цитирует Салихову Sport24.

В сентябре минувшего года Ларина обвинили в том, что он на бумаге завышал количество обучающихся в академии для получения дополнительного финансирования от государства. Многие футбольные деятели высказались в поддержку специалиста. В частности, Леонид Слуцкий заявил, что поступал так же во время своей работы с детьми.