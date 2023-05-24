Голенков рассказал, что изменилось в Соболеве после перехода в «Спартак»

Егор Голенков и Александр Соболев некогда вместе играли в самарских «Крыльях Советов», теперь футбольные дорогие развели форвардов по разным клубам. Голенков – игрок «Ростова», а Соболев – московского «Спартка». Нападающий дончан рассказал, что изменилось в Соболеве после того, как он три года назад стал игроком «красно-белых».

«Он очень прибавил в игре спиной, корпусом. Головой он хорошо играл всегда. Плюс приобрёл уверенность, а это самое главное, чем должен обладать форвард и в «Спартаке» он в этом сильно прибавил», - цитирует Голенкова «Матч ТВ».

В текущем сезоне в активе Соболева 15 голов в 32-х официальных матчах за «красно-белых» во всех турнирах. Правда, больше в этом сезоне форвард своей команде не поможет – он дисквалифицирован на четыре матча.