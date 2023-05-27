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Радимов - о Соболеве: Четыре матча дисквалификации для него — это мало

27 Мая 2023 • 16:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
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Через 21 ч. 13 мин.

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о четырёхматчевой дисквалификации для форварда столичного «Спартака» Александра Соболева за жест, который он показал в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (2:1).

Экс-игрок сборной России отметил, что четыре матча дисквалификации для нападающего - это мало.

«В свое время Радимов назвал КДК дебилами и получил пять матчей, а здесь он показал то, что показал, на всю страну – и всего четыре», - приводит слова Радимова «РБ Спорт». 

Напомним, что у Соболева также не истекла дисквалификация за драку в матче против «Зенита» в Кубке России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Александр Соболев
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