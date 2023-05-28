Мор объяснил, почему «Спартак» не смог обыграть «Пари НН»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием после ничьей «красно-белых» в матче с «Пари НН». Встреча 29-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:0.

«Спартаку» не хватило хорошего нападающего, мастерства и немножко удачи. Потому что, забей Зобнин свой момент, у «Спартака» все сложилось бы в этой игре хорошо. Сказалось отсутствие Соболева, потому что Бальде провел плохую игру», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка в 29 играх и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов».